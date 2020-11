DAF Museum deelt kaartjes uit aan zorgpersoneel in de regio

Vuurwapen, zak drugs en geld in beslaggeno­men in Dadel­straat in Eindhoven, twee mannen aangehou­den

19 november EINDHOVEN - Aan de Dadelstraat in Eindhoven is woensdagavond een bestuurder betrapt met een zak hennep in zijn auto. Hij is aangehouden. Ook een bewoner van de Dadelstraat is aangehouden. In zijn woning werd nog meer hennep gevonden, net als een vuurwapen en een geldtelmachine.