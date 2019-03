DAF Museum Eindhoven verbouwt en wordt een stuk groter

,,Tijdelijke sluiting was onontkoombaar", zegt vice-voorzitter Geert Vermeer van het DAF Museum. ,,Het hele gebouw staat momenteel op zijn kop.” Het museum ondergaat een stevige gedaanteverwisseling die tot eind april in beslag neemt. Behalve een nieuwe entree en dito vloeren, krijgt het museum ook een groter restaurant.

Tevens wordt de verzameling historische vracht- en andere wagens straks anders ingedeeld. Een tijdlijn, vanaf de start van DAF in 1928 tot nu, moet zorgen voor meer overzicht. ,,Heel anders dan de overdekte parkeerplaats die het museum tot op heden eigenlijk was", zegt Vermeer.

,,We bestaat nu 25 jaar. Een upgrade is na zo'n tijd echt wel nodig. De entree was niet meer dan een gangetje met een loket. Straks krijgen we een mooie, royale ontvangstruimte met een grote balie", zegt de vice-voorzitter. Voor houders van een museumjaarkaart komt er een automatisch inchecksysteem. ,,Ook waren we, gelet op de gestegen bezoekersaantallen, toe aan een groter restaurant met nieuw meubilair.”