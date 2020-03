DAF schenkt 1.000 motoren voor beademingsapparatuur coronapatiënten

Zoals op meer plekken is in Brussel is een project gaande om een eenvoudig beademingstoestel te ontwikkelen en te produceren. DAF speelt daarin een rol: de truckbouwer schenkt motoren voor de aandrijving van het apparaat.

DAF-medewerker Tjeerd van Ditshuizen hoorde vrijdagavond van een vriend van het initiatief van de universiteit en een uitvinderslaboratorium in Brussel. Nog in het weekend konden tien elektromotoren uit de voorraad in Eindhoven worden verstuurd om in Brussel te worden getest. Het resultaat: de voor de aandrijving van ruitenwissers bestemde motoren zijn ook perfect in staat om de blaasbalg van een beademingsmachine aan te sturen.

,,Ze werken in Brussel dag en nacht om zo snel mogelijk beademingsapparaten te kunnen laten produceren. Daarvoor zijn onderdelen nodig die voldoende voorhanden zijn”, vertelt Van Ditshuizen.

Motor kan het lang volhouden

De testen in Brussel toonden aan dat de motoren die DAF gebruikt 'het sterkst en meest robuust' zijn, zegt Jeroen Gielen van DAF. ,,Dat bleek met name bij de duurtesten. Het gaat er om dat de motor die de blaasbalg van de machine aandrijft het lang kan volhouden. Andere ruitenwissermotoren zijn ook getest maar die bleken niet sterk genoeg."



Projectleider Jonathan Sterckx in Brussel bevestigt dat vijftien types van dergelijke motoren zijn getest. ,,Die van DAF bleek de nummer één te zijn. Het is geweldig dat die aan ons beschikbaar worden gesteld.”



De twee DAF-medewerkers legden afgelopen weekend contact met het eigen magazijn, met de leverancier van de ruitenwissermotoren en met de raad van bestuur. ,,De leverancier had er 500 op voorraad. Dat bedrijf kan de productie indien nodig opschalen tot vele duizenden per maand.”

De top van DAF besloot de eerste 1.000 stuks te doneren aan het project in Brussel. De eerste 100 motoren zijn dinsdag geleverd.

Assemblage in Audi-fabriek

Het prototype van de machine is in laboratorium FabLab gebouwd door een team van 40 studenten van de opleiding industrieel ingenieur van de Vrije Universiteit van Brussel. Zij krijgen ondersteuning van onderzoekers en professoren en onderzoekscentrum voor de maakindustrie Flanders Make.

Voor de blaasbalg en constructie van onderdelen zijn toeleveranciers gevonden. De software en elektronica wordt door het projectteam zelf ontwikkeld, stelt projectleider Sterckx. Voor de assemblage van de machines staat een ploeg medewerkers van de naastgelegen Audi-fabriek in Brussel gereed.

Uit heel Europa zijn volgens Sterckx aanvragen van geïnteresseerde partijen voor de machines binnengekomen. In België lijkt op dit moment geen tekort aan beademingsapparaten voor coronapatiënten te ontstaan.

Productie volgende week afgerond

De eerste vijftig machines worden momenteel aan duurtesten onderworpen. Parallel daaraan wordt verder gewerkt aan optimalisering van onderdelen. Verschillende prototypes zijn op hun functionaliteit beoordeeld door medewerkers van een ziekenhuis in Brussel. Productie van de eerste vijftig machines kan naar verwachting volgende week worden afgerond. Daarna kunnen de eerste beademingsmachines worden geleverd.

