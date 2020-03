Verscherpte regime België

DAF is voor de assemblage van vrachtwagens in Eindhoven afhankelijk van de productie van cabines en assen in het Belgische Westerlo. De Vlaamse vestiging moest woensdag al sluiten omdat toen het verscherpte regime van kracht werd, onder meer om voldoende afstand tussen medewerkers in bedrijven te houden. In een cruciaal deel van de cabinefabricage bleek dat onmogelijk.