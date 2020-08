DAF verhoogt productie verder in Eindhoven: per 1 oktober naar 90 procent van niveau van voor corona

EINDHOVEN - DAF gaat de productie in Eindhoven opnieuw verhogen. Met ingang van 1 oktober wordt het totaal aantal te bouwen trucks opgeschroefd van 160 naar 180 trucks per dag.

Daarvan worden er 160 in Eindhoven geproduceerd en 20 bij Leyland Trucks in Groot-Brittannië, zo heeft de Eindhovense vrachtwagenbouwer dinsdag aan het personeel laten weten.

Om de stap van 160 naar 180 trucks per dag mogelijk te maken, trekt DAF 190 nieuwe medewerkers aan, waarvan zo’n 70 in Eindhoven en 120 in het Belgische Westerlo.

In juni verhoogde DAF de dagproductie van 140 naar 160 vrachtwagens. Voordat de coronacrisis uitbrak, volgde DAF een productieniveau van 200 trucks per dag. Dat betekent dat DAF met de verhoging in oktober op 90 procent van het oude niveau terugkeert.

,,We beschikken over een goede orderportefeuille en de laatste weken zien we een duidelijke toename van het aantal bestellingen”, aldus president-directeur Harry Wolters in een mededeling aan de medewerkers. ,,Daarnaast weten we uit het verleden dat de vraag naar trucks na de zomer altijd aantrekt. Kortom, verhoging van productie is nodig om levertijden niet te veel te laten oplopen.”