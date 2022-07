DAF voert marktaandeel steeds verder op; winst moeder Paccar 45 procent hoger

PSV hard op weg om 16-jarig talent van Heerenveen aan te trekken

PSV is dicht bij de koop van de 16-jarige Tygo Land, een groot talent uit de jeugdopleiding van sc Heerenveen. De belangstelling voor Land is al weken geleden bekend geworden en geconcretiseerd. PSV wil meer dan een half miljoen euro voor hem betalen en een transfer is nabij.

24 juli