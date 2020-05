DAF voert productie in Eindhoven verder op

EINDHOVEN - DAF Trucks gaat zijn productietempo in Eindhoven verder opschroeven. Met ingang van 2 juni wordt het aantal te produceren trucks opgevoerd van 120 naar 140 per dag, zo heeft het bedrijf aan zijn medewerkers laten weten.

Inclusief de 20 vrachtwagens die dagelijks in de fabriek in het Britse Leyland worden geproduceerd, komt de dagproductie daarmee op 160 voertuigen.

Daarmee komt de Eindhovense fabrikant weer in de richting van het productieniveau van 200 trucks per dag dat voor het uitbreken van de coronacrisis kon worden gevolgd.

DAF verwacht op basis van de huidige ordervangst en de bestellingen in portefeuille dat in elk geval in de komende maanden het productietempo van 160 vrachtwagens per dag kan worden vastgehouden.

Stapje voor stapje opgevoerd

DAF moest na de coronauitbraak gedurende een maand de productie stilleggen. Nadat extra veiligheidsmaatregelen werden genomen, kon vanaf 20 april de productie stapje voor stapje worden opgevoerd.

DAF maakte in de afgelopen maanden gebruik van de regeling van het rijk voor loonkostensubsidie. Ook in België en Groot-Brittannië kon het concern dankzij wettelijke regelingen banen behouden, stelt DAF-topman Harry Wolters in een mededeling aan het personeel.

Vernieuwde regeling bestuderen