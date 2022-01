DAF wil losgaan maar kan niet: chiptekorten en corona sta in de weg voor verhoging productie

Waarom PSV nog altijd gelooft in het wonder van de door velen al opgegeven spits Maxi Romero

Opgegeven was hij al min of meer. Brekebeen en vrijwel altijd geblesseerd, was het stempel dat Maxi Romero (23) kreeg. Nu is de Argentijn plots de spits die voor PSV de kastanjes uit het vuur moet halen. Eerst donderdagavond in het bekertoernooi tegen Telstar, maar ook zondag in de topper tegen Ajax.

20 januari