DAF wil voorzichtige herstart van productie, te beginnen in België

Een hart onder de riem én op de stoep van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven

14:25 EINDHOVEN - Een hart onder de riem of op de stoep, het is in ieder geval een mooi gebaar naar al het hardwerkende zorgpersoneel in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. De twee zusjes en broertje Milo (4), Fenna (5) en Brechje (8) van der Horst uit Geldrop maken er een kleurrijk geheel van.