DAF ziet winst bijna halveren in coronajaar

DAF moest kort na de virusuitbraak in maart vorig jaar de productie van vrachtwagens stilleggen en kon die later voorzichtig hervatten. Hoewel de verkopen zich in de loop van het jaar herstelden, viel de omzet terug van 5,7 miljard in recordjaar 2019 naar 4,4 miljard euro in 2020. DAF hield een nettowinst over van 184 miljoen euro, vergeleken met 347 miljoen euro in 2019.