Dag na heftige storm: tientallen bomen omgewaaid in Zuidoost-Brabant, veel schade

Val linde in Iriswijk Eindhoven bezorgt buurt 'krassen op de ziel'

10:27 EINDHOVEN - De buurtlinde van de Iriswijk is niet meer. Ook deze 'Bevrijdingsboom’ uit 1945 is dinsdagavond ten prooi gevallen aan de storm die over Eindhoven raasde. In zijn val maakte hij een kras op de ramen van de overburen, maar de kras op de ziel van de Iriswijk is een stuk groter.