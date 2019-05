Dag van de Arbeid: ‘Belgische invasie’ in binnenstad Eindhoven

Bovendien is Eindhoven voor een aantal Belgen niet zo ver. ,,Eindhoven is dicht bij ons thuis. En het is hier goedkoper om te winkelen dan in België", verklaart Thessa Boeckans (25) uit Tielen haar keuze om de grens over te gaan. Boeckans vindt een winkeldagje in Eindhoven zelfs ‘gezelliger en aangenamer’ dan in België. ,,Mijn vriend en ik zeiden net nog tegen elkaar: hier zijn ze gewoon veel vriendelijker. Je komt een winkel binnen en ze beginnen direct tegen je te praten. Dat heb je bij ons niet”, vertelt ze. En dat maakt Eindhoven volgens haar een fijne winkelstad: ,,We hebben ons goed geamuseerd en veel geld opgemaakt, haha".