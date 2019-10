Dag van de Wilsverklaring in Eindhoven: ‘Schrijf je wilsverklaring maar op een bierviltje’

Ontsnapte tbs’er liet spoor van ellende na: slachtof­fer (14) uit Kempen wilde niet meer leven

5 oktober De man uit Harskamp die vrijdagmiddag ontsnapte aan zijn begeleider in Nijmegen, zat in de tbs omdat hij in het verleden zedenslachtoffers in deze regio maakte. Ronald Z. (39) verleidde meisjes en jongens via internet. Deskundigen noemden hem toen een ‘explosief mengsel’ van stoornissen.