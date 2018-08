Dagelijks 290 vrachtwagens minder in de spits door logistiek project

De bedrijven werden daartoe uitgedaagd in het kader van het project 'Logistiek in Brabant', dat deze zomer is afgerond. Doel van dit Noord-Brabantse project is om zoveel mogelijk vrachtauto's structureel uit de ochtend- en/of avondspits te halen en daardoor grote wegen als A58, A2, A270 (de Helmond-weg) en A67 te ontlasten. Ieder spitsuur rijden er zo'n 11.000 vrachtauto's in en om de grote Brabantse steden.