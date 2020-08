Dahliatuin van Maria Middelares fleurt de Genneper Parken op

,,Als je niet oplet, loop je erlangs”, zegt Dorien Huygen, voorzitter van de dahliatuin die in 1954 aan de Tinelstraat open ging. ,,Rond 1990 is de tuin naar de Genneper Parken verhuisd.” Lopend over het middenpad langs de bloembedden vallen twee dingen op: de vele soorten en kleuren van de bloemen en de naambordjes die aangeven van wie de dahlia’s zijn. Bordjes met alleen meisjesnamen. ,,We hebben inderdaad bijna alleen vrouwelijke leden”, lacht penningmeester Leonie Willems. ,,En vier mannelijke.” Extra mankracht zou welkom zijn, bekennen ze. ,,Vooral voor praktische en meer technische karweitjes.”

De tuin van Maria Middelares is misschien niet de meest strakke van de regio, maar wat beleving en voldoening betreft doet dit fleurige kleurrijke vrouwenbolwerk voor geen ander onder. ,,Vroeger was dahlia’s kweken mannenwerk”, weet Huygen. ,,Zo wordt verteld dat deze dahliatuin een idee was van pastoor Brocken van de Maria Middelaresparochie in de Bennekel. Na de invoering van de vijfdaagse werkweek wilde hij dat mannen hun vrije zaterdag een zinvolle invulling gaven. Met dahlia’s kweken waren ze van de straat en uit de kroeg en zorgden ze voor genoeg bloemen om de kerk te versieren.” Of de ontstaansgeschiedenis op waarheid berust, weet de voorzitter niet. ,,Maar het is een leuk verhaal.”

Veel aandacht en liefde

Dahlia’s kweken gaat niet over rozen. ,,Er gaat veel tijd in zitten. In de winter kies je welke dahlia’s je wilt kweken en bestelt ze als knollen of stekjes”, aldus Willems. ,,In maart wordt de tuin omgeploegd en eind april moet je planten. En met veel aandacht en liefde kun je van juli tot september van je bloemen genieten.”

Als alles goed gaat tenminste. De dahliatuin in de Genneper Parken heeft namelijk regelmatig tegenslag. Inbraak, vandalisme, brandstichting, een defecte waterpomp en zelfs een overstroming. En sommige leden denken dat de grond in de tuin toe is aan een jaartje rust. Maar op dit moment is het voor de leden en bezoekers genieten.

Gelukkig

,,Hier, tussen mijn bloemen, voel ik me gelukkig”, zegt Monique Severijnen. Andere leden knikken. ,,De natuur op zijn mooist”, zegt een ander. ,,Iedereen geniet hier”, klinkt het.

Dahliatuin Maria Middelares (bereikbaar via het pad tussen Boutenslaan en Genneperweg) is in augustus elke donderdag open van 18.30 tot 20.30 uur. Er zijn dan bloemen te koop. Op zondag 13 september is de open dag van 13.00-16.00 uur.