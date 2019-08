Dakdekkersbond Nederland: nepbrieven van gemeente over dakkeuring zijn niet van ons

In de brieven-die uit naam van deze organisatie zijn geschreven-wordt de geadresseerden ook voorgehouden dat zij gebruik kunnen maken van een subsidie van de gemeente. Eindhoven distantieerde zich gisteren al van deze brieven. De subsidie bestaat niet en de gemeente heeft niks van doen met het initiatief.

Nu geeft ook de Dakdekkersbond Nederland aan dat zijn naam zou zijn misbruikt. Een woordvoerder van de bond benadrukt dat de brieven absoluut niet van zijn organisatie zijn.

Goede naam

Dat zijn bond niks met de brieven te maken kan hebben zou volgens hem te zien zijn aan de manier van informatie verspreiden (per brief) en de doelgroep die aangeschreven wordt: particulieren. ,,Wij zijn een bond waarbij vooral grote bedrijven zijn aangesloten die grote projecten doen op het gebied van dakwerkzaamheden. Onze leden werken weinig voor particulieren. En wij zouden leden of klanten nooit benaderen per brief.”

De brievenactie is volgens de woordvoerder een gevaar voor de goede naam die de bond juist zou hebben in de dakdekkerswereld. ,,De bij ons aangesloten bedrijven voldoen aan allerlei eisen: daar worden ze door ons op gekeurd. En nu brengen veel mensen ons juist in verband met oplichters. We hebben ook boze reacties gehad via de mail.”