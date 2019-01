Dakloze Andreas in Eindhoven: ‘Nu buiten slapen kan je fataal worden’

Maandag 9.00 uur. Het is bitterkoud. Tegen de gevel van een kantoorpand op de Torenallee ligt een man, een vuile deken en een oude jas om zich heen geslagen. Op de grond liggen wat restanten van etenswaren; hem toegestopt door voorbijgangers.

Enkele uren later. Bij de dagopvang van het Leger des Heils in de Visserstraat zijn alle stoelen en tafeltjes bezet. Tientallen daklozen hebben zich achter een gratis kop koffie of thee geschaard. Zo dadelijk zullen ook nog warme maaltijden worden uitgereikt. Onder de bezoekers is ook de zwerver die eerder nog op de stoep lag. De politie heeft hem hierheen gebracht. Niemand weet of hij de nacht, toen het kwik de min tien aantikte, inderdaad buiten heeft doorgebracht. Hij is zelf niet in staat het te vertellen.

Volledig scherm De nachtopvang aan de Mathildelaan. Ook hier zijn extra slaapplekken ingericht, vanwege de winterse kou. © Jean Pierre Reijnen

Om te voorkomen dat daklozen in de ijzige kou buiten overnachten -en erger nog, doodvriezen- kent de stad de winternoodregeling. Vanaf een gevoelstemperatuur van min vijf zijn daklozen welkom in de nachtopvanglocaties aan de Mathildelaan (‘t Eindje, 43 slaapplekken), de Barrierweg (10 bedden) en de Bellefroidlaan (18). Deze laatste plek is nieuw en wordt beheerd door de stichting Springplank040. De achttien bedden compenseren het wegvallen van evenzoveel slaapplekken in het Labrehuis, dat momenteel gesloopt wordt.

Tochtige parkeergarage

De gebruikelijke toelatingseis voor de nachtopvang -mensen moeten een binding hebben met de regio- wordt tijdens de winterregeling losgelaten. Alle daklozen zijn welkom en een slaapplek is gratis. De stichting Ervaring die Staat en bemoeizorg van Novadic/GGzE, stuurt ‘s avonds ‘outreachment teams’ op pad om mensen op straat over te halen hun plekje in een tochtige parkeergarage in te ruilen voor een stapelbed in de nachtopvang.

Volgens Maarten Blokdam, coördinator bij het Leger des Heils, is de capaciteit in de opvanglocaties momenteel ruim voldoende. Ook volgens Els Keet van Ervaring die Staat zijn er genoeg slaapplekken. ,,Veel mensen vangen elkaar op; daklozen en ex-daklozen. We hebben het nog niet meegemaakt dat er te weinig bedden in de nachtopvang waren. We hebben het nog elke winter kunnen redden.” Blokdam: ,,De afgelopen nacht hadden we er nog veertien vrij.” Dat zal de komende dagen veranderen, verwacht hij: de winternoodregeling is nog maar net ingegaan en niet iedereen weet er al van.

Canta

Alle inspanningen van organisaties ten spijt, zijn er ook daklozen die alle bemoeizorg aan zich voorbij laten gaan. Sommigen kiezen er nog altijd voor om buiten te slapen, al dan niet psychisch in de war. Of ze trekken geheel hun eigen plan. Zo ook ‘Michelangelo’ die niet met zijn eigen naam in de krant wil. ,,Ik heb gelukkig een behoorlijk netwerk opgebouwd”, vertelt hij. ,,Er is altijd wel een adresje waar ik terechtkan.” Normaliter slaapt de 48-jarige man in zijn Canta. ,,Ik zet de stoel naar voren en kan dan nét -diagonaal- liggen in dat ding.” Maar in deze winterse kou biedt ook zijn stadsautootje geen uitkomst. ,,Binnen wordt het net zo koud als buiten. Dus slaap ik bij vrienden op de bank.” Een plekje in de nachtopvang is niks voor Michelangelo. ,,Je ligt daar in een grote zaal met ik weet niet hoeveel anderen en het is er best wel smerig. Veel mensen douchen zich niet en ook is er vaak ruzie.”

Volledig scherm Andreas Felder. © Rob Burg