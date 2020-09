Dakloze man (63) uit Eindhoven: vriendelijk, welbespraakt, venijnig en veroordeeld

Muziekfans kopen nog zelden cd’s: ‘Ik heb er helemaal geen gevoel bij’

14:00 EINDHOVEN/AARLE-RIXTEL - Ooit was de compact disc de trots van Philips. Maar het hippe zilveren schijfje van weleer zit nu in het verdomhoekje. Muziekliefhebbers uit de regio kopen nog zelden een cd, is de ervaring van platenverkopers.