Dakloze stak uit wanhoop inloophuis 't Hemeltje in Eindhoven in brand

Dat maakte coördinator Marlies de Weijs van het diaconaal inloophuis in Hemelrijken dinsdagavond bekend in de raadscommissie. Zij en Els Keet van daklozenorganisatie Ervaring die Staat spraken in tijdens de vergadering, omdat ze vinden dat de politiek wakker geschud moet worden. ,,De gemeenteraad praat deze maand over verbetering van de opvang vanaf 2021", zei Keet. ,,Dat is goed, maar wat doen we ondertussen? Er moet nú wat gebeuren. Nachtopvang ’t Eindje zit al maanden vol.” Tijdelijk vijf bedden erbij is volgens hen niet genoeg.