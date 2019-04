Dakloze uit Eindhoven kan in de cel blijven

Buschauf­feur Hermes mishandeld op station Eindhoven

12:05 EINDHOVEN - Een 38-jarige buschauffeur van Hermes is zondagochtend 31 maart op busstation Neckerspoel in Eindhoven in zijn gezicht geslagen. Ook kreeg hij een beker ijs over zich heen gegooid. De Eindhovenaar heeft bij de politie aangifte van mishandeling gedaan.