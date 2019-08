Dakloze vrouw (60) uit Eindhoven vertrekt toch na gesprek met curator en medewerkers WIJeindhoven

Curator Sikke van Meer was woensdagavond nog in gesprek met de vrouw over haar nabije toekomst. ,,Het lijkt erop dat we opvang kunnen regelen en we wachten nu af of ze daarmee akkoord gaat. Ik hoop dat ze ja zegt tegen een vervolgplek. Maar ook als ze dat doet kan ze zo weer weg. Ik hoop niet dat er weer zo’n plek komt als aan de Groenewoudseweg, maar ik kan dat niet garanderen want we kunnen haar nergens toe dwingen.”