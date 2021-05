Daklozen in Eindhoven voorlopig nog niet op straat, extra geld van het Rijk voor opvang

In Amsterdam en Den Haag zijn protesten tegen de sluiting van de coronanoodopvang. Alleen in Amsterdam komen daardoor al 200 mensen op straat te staan, aldus een belangenorganisatie. In Eindhoven is daar volgens Thijs Eradus van Springplank040 (in Eindhoven verantwoordelijk voor de opvang van daklozen) geen sprake van. Volgens Eradus is er door het Rijk extra geld beschikbaar gesteld en is het dus ook niet nodig om de opvang te sluiten. Waarom dit in andere grote steden wel het geval is, weet hij niet.