Daklozen weten tijdelijke winteropvang in Eindhoven te vinden: ‘Blijven slapen? Waar? Híer? Kan dat?’

Aron komt binnen in de voormalige school aan de Rector Baptistlaan in Stratum. Zijn smetteloze grijze broek en jas matchen goed met zijn haar. Op zijn rug een zwarte rugzak, in zijn hand een boodschappentas. Die moet hij even bij de ingang laten staan, want er zit nog bier in. Alcohol- en drugsgebruik is verboden in de tijdelijke nachtopvang. Die blijft open tot een andere opvangplek aan de Eindhovense Kanaaldijk-Zuid klaar is, naar verwachting op 1 december.