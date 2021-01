Daklozenopvang Eindhoven gooit het over een andere boeg: veel snellere hulp

Draaideur­dak­lo­zen verhuizen in Eindhoven van 't Eindje naar de Vestdijk

15 december EINDHOVEN - Daklozen met zwaardere problematiek in Eindhoven worden vanaf 1 januari gehuisvest aan de Vestdijk 145. In het pand tegenover de voormalige Schellensfabriek waar nu ook het depot van de gemeente is gevestigd komen negen woonplekken. Beveiligers houden er straks 24 uur per dag toezicht.