Daklozenopvang vijf dagen dicht wegens corona

Er is extra beveiliging ingeschakeld om ervoor te zorgen dat niemand het pand aan de Bellefroidlaan in of uit gaat, met uitzondering van personeel dat diensten draait. Zij dragen beschermende kleding zoals een schort, een bril, handschoenen en mondkapjes.

De Stichting Springplank, GGD en de straatdokter spreken over een startende Covid-uitbraak. Het is pas een echte uitbraak als er meer personen besmet zijn. Wel moet er meteen gehandeld worden, vandaar dat de locatie vanaf woensdag een Cohort-opvang is voor minimaal vijf dagen. Dit betekent dat er geen nieuwe dak- of thuislozen zullen instromen bij de opvang. ,,We hebben nog andere plekken waar we mensen kunnen opvangen, bijvoorbeeld in de Mathildelaan of Barrierweg. Niemand hoeft op straat te staan”, zegt Thijs Eradus van de Springplank, waarvan Opstart040 een onderdeel is.

Testen niet verplicht

Zondag wordt iedereen opnieuw getest. Eradus: ,,Althans, wij bieden het aan. We verplichten niemand zich te laten testen. Dat moet op vrijwillige basis gebeuren. We hopen dat er dan niemand positief is. Dan kan de deur weer open.”

Ook het personeel is vrij in de keuze zich te laten testen. ,,Wij kunnen ook niemand verplichten te komen werken. De meeste zijn echter bereid meer diensten te draaien, wat fijn is in vakantietijd.”

Activiteiten zoals vrijwilligerswerk zijn per direct voor minimaal vijf dagen stopgezet.