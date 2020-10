Dalen de huurprijzen in de vrije sector door corona? Dat ligt eraan wie je het vraagt

Eindhovens magneetje wijst chirurg in Tilburg de weg

13 oktober TILBURG/EINDHOVEN - In het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg zijn dinsdag voor het eerst borstkankerpatiënten geopereerd met een nieuwe Eindhovense techniek. Door een klein magneetje in de tumor te plaatsen, kunnen chirurgen efficiënter werken bij borstsparende operaties.