Dalende cijfers stellen huisartsen nog niet gerust: ‘De grenzen komen in zicht’

Nu de besmettingscijfers in de regio lijken te dalen, hopen huisartsen dat daarmee ook een ‘code zwart’ van de baan is. Toch kijken ze angstvallig naar de andere kant van de Noordzee waar de ziekenhuizen kopje onder dreigen te gaan. De Eindhovense huisarts Ed Berends ziet dat de druk bij zijn collega’s hoog is. ‘De grenzen van de capaciteit komen in zicht.’

Berends is naast huisarts ook bestuurder van SGE, waar elf Eindhovense gezondheidscentra in de regio onder vallen. Hij reageert op de vrees die Karin Scheele gisteren in deze krant uitte namens 200 huisartsen uit Zuidoost-Brabant en Limburg.

,,De druk bij de huisartsen is inmiddels zo hoog, dat het afkondigen van een ‘code zwart’ in de ziekenhuizen huisartsen in de problemen brengt. De kans is groot dat er dan praktijken gaan omvallen”, zo vreest Scheele.

Bij een code zwart, kan een ziekenhuis niet elke patiënt die binnenkomt nog de juiste zorg verlenen. Zij kunnen dan niet meer terecht in het ziekenhuis. ,, En dat kan leiden tot een enorme toename van zorg voor de patiënten in de huisartsenpraktijk en voor de thuiszorg.

Bezorgd

Ook Berends is daar bezorgd over, ook omdat de uitstroom van deels herstelde patiënten vanuit het ziekenhuis naar de wijkzorg en verpleeghuizen moeilijk verloopt. Want ook daar is grote werkdruk en uitval van personeel. ,,Het wordt penibel als je deze patiënten niet meer kwijt kan in een verpleeghuis of andere opvangsituatie.’’

Volgens Berends is de situatie momenteel nog houdbaar, maar hij signaleert wel dat de grenzen van de capaciteit in beeld komen. Code zwart is in Nederland nog niet aan de orde, maar de situatie in Engeland wordt nauwlettend in de gaten gehouden. Overzees is er een chronisch tekort aan bedden, een situatie die is ontstaan door de Britse variant van het coronavirus die zich veel sneller verspreidt.

Quote Voorzich­tig­heid is de belangrijk­ste richtlijn. Dat maakt de kans op versprei­ding zo klein mogelijk Ed Berends

Berends pleit er net als Scheele voor om nu met creatieve oplossingen te komen. Zo verlenen vijftien gepensioneerde huisartsen momenteel hulp op een Zorgboog corona-afdeling welke gevestigd is in het Helmondse Elkerliekziekenhuis. Hierdoor kunnen ziekenhuizen hun patiënten eerder overplaatsen naar deze afdeling, als tussenfase voordat patiënten ontslagen worden en naar huis gaan.

Berends benadrukt echter dat gedrag van mensen op straat en in sociaal verkeer het grootste verschil zal maken. ,,Voorzichtigheid is de belangrijkste richtlijn. Dat maakt de kans op verspreiding zo klein mogelijk.’’