Dan maar livestreamen en chatten tijdens digitale Dutch Design Week: 'Maar ik mis het DDW-gevoel'

Katrien Laporte, directeur Design Museum Gent, veegt in de derde week van oktober steevast een aantal dagen van haar agenda leeg. Want een bezoek aan de DDW in Eindhoven, dat is een must voor haar en haar collega’s. Maar dit jaar heeft ze de reis naar Eindhoven niet gemaakt en ook een bezoek aan de website is er nog niet van gekomen. ,,Ik ben geen digitaal mens. En design, dat gaat toch vooral om echt waarnemen en voelen. Bovendien: we zitten heel de dag al achter die schermpjes, ik word er een beetje moe van. Wel respect overigens voor de organisatie, die dat allemaal voor elkaar heeft gekregen. Ik denk dat ik de komende dagen wel eens ga kijken.” Wat later stuurt Laporte een berichtje waarin ze aangeeft zich te hebben ingeschreven voor een aantal digitale tours.