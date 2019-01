Dancefeesten in de opgeknapte bioscoop Zien

De schemerlampjes staan er nog, net als het belletje bij iedere bioscoopstoel waarmee bezoekers een medewerker lieten aanrukken voor een pilsje of popcorn. Dat belsysteem werkt niet meer, het had niet veel gescheeld of de bioscoop was volledig gestript, vertelt initiator Chris de Zeeuw. ,,We waren net op tijd met het huurcontract, anders hadden we van de eigenaar een kaal karkas gekregen.” Nu was alles nog intact in de voormalige bioscoop, die in 1978 als eurocinema opende en daarna servicebioscoop Zien werd. Van volle koelkasten tot dozen vol werkkleding. Een ongekende luxe, want Lab-1 is gewend om vanaf nul te beginnen. De afgelopen vijf jaar huisde ze in leegstaande gebouwen waar bij aankomst vaak niet meer dan de buitenmuren nog overeind stonden. Ze begonnen in een oude vleugel van het Natlab met hun culturele initiatief, waar verschillende disciplines als film, muziek en kunst samenkomen.