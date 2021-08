Daniël van Bokhoven (1997 - 2018) zou het helemaal maken als voetbalverslaggever, maar meningokokken W werd hem fataal

Veel kranten en tijdschriften besteedden er destijds aandacht aan. Want alles was bijzonder rondom de dood van Daniël. In 2018 was er een uitbraak van de meningokokken variant W. Hoe gevaarlijk dat was wist eigenlijk niemand. De vaccinatiecampagne voor jongeren van de overheid kwam pas na Daniëls dood op gang.