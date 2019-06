Daniëlle uit Eindhoven genas in Spanje van rupsbultjes

Vooral na het noodweer van vorige week dinsdag werden de brandhaartjes van de rups in de wijk verspreid, met alle jeukende gevolgen van dien. Ook de rupsen zelf rukten massaal op, kropen met duizenden tegelijk op buitenmuren en drongen zelfs door tot ín de woningen. Voor bewoner Robin van den Heuvel, zijn vrouw en kind, was de overlast zelfs zo erg dat het gezin twee weken lang noodgedwongen zijn toevlucht zocht bij familie en vrienden.

Inmiddels is een hovenier in opdracht van de gemeente begonnen met het bestrijden van de rupsenplaag. Daarvoor is de Tilburgseweg afgezet. Vanuit een hoogwerker zuigen mannen in witte pakken rupsen en nesten weg. Volgens een medewerker van het bedrijf is de hoeveelheid rupsen ongekend groot. ,,We zijn hier voorlopig nog wel even bezig", zegt hij.

,,Ik ben hartstikke blij dat ze het nu aanpakken", vertelt Daniëlle Veraart, wonend op een steenworp afstand van de rij eiken. ,,Ik hoop echt dat dit voor de gemeente een les is geweest en dat de rupsen volgend jaar wél preventief bestreden worden. Dat is dit jaar namelijk niet gebeurd.”

Strand

En dat heeft Veraart geweten, vertelt ze. De Eindhovense is net terug van tien dagen Spanje. ,,Nee, ik ben niet gevlucht voor de rupsen, maar die vakantie kwam me wel even heel goed uit", zegt ze. ,,Ik zat van onder tot boven hélemaal onder de bulten. Ik zag er niet uit, ik leek wel een krentenbol. Ik heb vol schaamte op het strand gelegen. Het jeukte verschrikkelijk, ik werd er compleet gek van. Krabben helpt niet: je haalt de bultjes open en dat maakt het alleen maar erger.”

Vóór haar vakantie bracht Veraart twee keer een bezoek aan de huisarts. Maar net als Daniëlle zelf wist ook hij niet wat de oorzaak was van haar klachten, vertelt ze. ,,Hij dacht aan een allergische reactie.” In Spanje ging Daniëlle met haar ouders naar een apotheek, die haar direct doorverwees naar een dokter. ,,Die gaf me een antibiotica-kuur en een cortisonespuit in mijn kont om ontstekingen tegen te gaan. En dat heeft geholpen. Ik heb nu nergens last meer van. Ik hoop maar dat het niet terugkomt.”

Quote Ik vind dat de gemeente adequaat gereageerd heeft Ewoud Raterink, bewoner Tilburgseweg-Oost