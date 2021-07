Dankzij de rust van leefgeld het leven weer op de rails, innovatieve aanpak voor 30 jongeren in Eindhoven

Jongeren tot 21 jaar moeten er voor hun levensonderhoud op kunnen rekenen dat hun ouders financieel bijspringen. Iets wat in de praktijk niet altijd lukt. Bijvoorbeeld omdat ouders zelf de grootste moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen. Omdat jongeren in deze gezinnen vaak opgroeien in een niet stabiele omgeving, is werk vinden of een opleiding volgen lang niet altijd vanzelfsprekend. Binnen de huidige regelgeving kan deze groep weliswaar een uitkering aanvragen van 255 euro, maar voor jongeren die zelfstandig wonen is dit bij lange na niet toereikend.