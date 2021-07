Dankzij Henk Coolen (83) zaten de jazzmuzikanten niet dronken in de kroeg

Afstudeer­ders Design Academy laten werk zien in de Heuvel

22 juli EINDHOVEN - De derde expositie ‘Made in Eindhoven’ in het Led Light District in de Heuvel is deze week ingericht. Veertien afstudeerders van de Design Academy Eindhoven laten werk zien in de rode boxen op de begane grond. Het thema is duurzaamheid en bewustwording.