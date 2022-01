Dankzij Phoxy ligt Luuk (9) nu onder een gloednieuw PSV-dekbed, zonder Ajax-flap

Gistermiddag, even na vieren. In de Pastoor Simkensstraat in Kaatsheuvel loopt een vos. Niet eentje waarvoor kippen voor hun leven moeten vrezen, want het ‘beest’ loopt op twee poten. Bovendien gekleed in een rood en wit shirt. Hij is niet weggeglipt uit het sprookje Pinokkio, een attractie in de Efteling. Het is Phoxy, de mascotte van PSV.