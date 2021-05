Dankzij taalcoach Ellen voelt Tilja zich niet meer verloren in Eindhoven

EINDHOVEN - Tilja Myburgh uit Zuid-Afrika vertelt hoe lastig het is om te integreren, zeker tijdens de coronatijd. Met hulp van taalcoach Ellen van der Linden van ‘Meedoen in de Wijken’ krijgt zijn vaste voet aan de grond in Eindhoven.

,,In het begin voelde ik me zo verloren, alsof je rondjes zwemt zonder ergens te komen. Je weet de weg niet en hebt niet het vertrouwen om Nederlands te praten. Het is moeilijk in een nieuw land zonder familie en ondersteuning”, vertelt Tilja Myburgh.

In november 2019 is Myburgh met haar gezin naar Nederland verhuisd. Zij wonen in de wijk Achtse Barrier. Haar man werkt bij Philips. Myburgh is viool- en pianodocente. Zij hoorde van het project Meedoen in de Wijken en meldde zich aan. Vrij snel werd zij gekoppeld aan Ellen van der Linden. Zij is al zeven jaar werkzaam als vrijwillige taalcoach bij het project.

,,Ik vind het geweldig om samen met Ellen met taal bezig te zijn. Mijn zelfvertrouwen is veel groter. Langzamerhand word je deel van de maatschappij. Ik weet nu ook veel meer over Eindhoven en de Nederlandse cultuur”, vervolgt Myburgh.

‘Meedoen in de Wijken’ is een taal- en participatieproject van vrijwilligersorganisatie Humanitas voor alle inwoners van Eindhoven. Het doel van het programma is anderstaligen deel te laten nemen aan de maatschappij door de taalvaardigheid te vergroten. Taalcoaches die als vrijwilligers werken, krijgen een training, lesmaterialen en ondersteuning van een coördinator.

Van der Linden heeft gekozen om een-op-een te werken bij de mensen thuis. ,,Dat geeft een vertrouwensband. Iedere deelnemer heeft behoefte aan iets anders. Ik kijk eerst waar behoefte aan is. De een wil leren praten, de ander wil aan de uitspraak werken of beter leren schrijven.”

Myburgh wil graag aan de slag als muziekdocent. Haar Zuid-Afrikaanse diploma’s zijn hier niet geldig, daarbij beheerste ze de taal niet voldoende. ,,Het is moeilijk een baan te vinden in deze coronatijd. Door de taallessen weet ik nu wat ik nodig heb en ben ik nu bezig met een studie om de goede diploma’s te halen.”

De taallessen duren normaal een half jaar. Myburgh en Van der Linden hebben er, mede door corona, nog een tweede traject aan vastgeplakt. Binnenkort is de laatste les. Myburgh is heel positief over haar ervaringen met Van der Linden ,,Ik kan het alle anderstaligen in Eindhoven aanraden. Ik heb hier zoveel van geleerd”, zegt zij. Van der Linden heeft veel voldoening van haar werk: ,,Het is mooi om te zien hoe deelnemers vooruitgang boeken en hoe blij en dankbaar ze zijn.”

