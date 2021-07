Danny tatoeëert de hele dag om Nicky te helpen sparen voor haar borstkankerbehandeling

Helaas vergoedt de verzekering deze behandeling niet. Daarom organiseerde Danny Lodewijks een actie: een tatoeage van vijf bij vijf centimeter voor dertig euro. Vooraf te reserveren. Ongeveer zestig mensen deden dat. Lodewijks heeft de actie opgezet, maar het hele team werkt mee. Maikel Drenth tatoeëert ook en Mariska Matheij zorgt dat alles klaar staat en ontvangt de klanten. ,,Anders lukt het niet. We zijn een uur eerder dan normaal begonnen, om negen uur 's ochtends, en we gaan door tot iedereen aan de beurt is geweest. We proberen vier tattoo's per uur te zetten, maar dat wordt nu al een beetje krap.” Rond een uur heeft Lodewijks tien mensen getatoeëerd. Veel mensen geven meer dan dertig euro.