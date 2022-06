Danny Vera speciale gast bij Guus Meeuwis

Eindhoven Box Cup terug van weggeweest: clash der giganten in de ring

De Eindhoven Box Cup was afgelopen weekeinde na 2,5 jaar back in town. Een jonge Brabantse reus verloor nipt in de klasse 92+ kilo. Maar dat was tegen een nog grotere en zwaardere Duitser, die eerder als sparringpartner werd ingevlogen door de professionele topzwaargewichten Anthony Joshua en Deontay Wilder.

6 juni