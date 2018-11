Dans mee in Pand P voor ouderen: ‘Hij voelt aan wanneer het pittiger mag’

EINDHOVEN - De foxtrot, de wals of gewoon lekker swingen. Het kan allemaal bij Dans mee in Pand P. Ouderen leven zich uit, dankzij de Stratum Oma's.

Als John Belton halverwege zijn eerste liedje is, staan Marcel Peeters en zijn vrouw Els op de dansvloer. Geoefende dansers, dat zien we meteen. De andere bezoekers van Dans mee in Pand P kijken het nog even aan. De meesten weten wat ze kunnen verwachten: een feest van herkenning, zoals Belton het zelf noemt in de pauze.

Pittig

Bijna dertig ouderen komen er zondagmiddag naar het buurttheater aan de Leenderweg. Een aantal vaste bezoekers wandelt - sommigen met rollator - vanaf verzorgingshuis Wilgenhof, er is een trouwe groep van de Veldhovense dansschool Le Haen, waaronder het echtpaar Peeters. ,,Wij wonen hier in Stratum, het is voor ons vijf minuten fietsen, legt Marcel uit. ,,Wij komen voor de gezelligheid. En Belton bouwt het goed op. Hij begint rustig en voelt goed aan wanneer het wat pittiger mag worden." Dansen houdt hen fit, weet Peeters. ,,Iemand anders doet aan sport, wij dansen graag." Het liefste gaan ze zich te buiten aan de Argentijnse tango, maar dat zit er vanmiddag niet in, beseft hij.

Dansen!

Dansen mee in Pand P is een initiatief van theatermaakster Michèle Rijzewijk, in samenwerking met Vitalis Wilgenhof en Pand P. Na het succes van het theaterstuk Stratum Oma's vroeg Rijzewijk aan de deelneemsters hoe ze nog meer ouderen naar het theater kon krijgen. 'Dansen!' was het antwoord.