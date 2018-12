Dansen en zingen bij de Cliff X-mas party in café Stads

EINDHOVEN - Cliff Richard is na zestig jaar nog steeds populair. De Engelse zanger stond zaterdag centraal in de jaarlijkse Cliff X-mas party in café Stads.

Voor jongeren is het maar behelpen. Misschien heb je vandaag een idool in je armen gesloten, volgende week kan die al verguisd en vergeten zijn. Hun ouders en zeker grootouders hadden het gemakkelijker. Dat blijkt zaterdagmiddag in café Stads aan de Paradijslaan. Daar komen voor de vijfde keer de trouwe fans van Cliff Richard uit het hele land bij elkaar voor de Cliff X-mas party.

Marion Heemstra stond al om negen uur op het station in Groningen om er op tijd bij te zijn. ,,Eén keer heb ik het moeten missen”, vertelt ze. ,,Ik was dertien toen ik een kalender kreeg met foto’s van popsterren zoals Paul Anka, Conny Froboess en Cliff Richard. Ik viel voor Cliff. Later luisterde ik naar ‘Tijd voor Teenagers’ op de radio met Herman Stok. Daar hoorde ik de liedjes van Cliff en ook op ‘De Arbeidsvitaminen’. In 1962 zag ik hem in Amsterdam, waar we toen woonden, in het Concertgebouw. Wij zaten met vriendinnen in de orkestbak, vooraan. Ik wilde hem na afloop een hand geven, maar hij liep aan de andere kant de zaal uit.”

Pick-up

Later heeft Marion van haar eerste salaris een pick-up gekocht en ook platen van Cliff. Ze voelt zich vanmiddag helemaal thuis tussen andere fans. Meezingen? ,,Ik weet niet of anderen dat willen horen.” Dansen dan? ,,Dat zou nog wel kunnen.”

Al snel maakt ze met andere vrouwen van haar leeftijd ruimte door wat tafeltjes aan de kant te schuiven. Want als de gelegenheidsband ‘The Cliffhangers’ de akkoorden van Do you wanna dance?’ laat horen, zijn de echte fans niet meer te houden en dansen ze. Later volgen ‘Living doll”, en The Young Ones.

Toos Fransman zit aan tafel met haar vriendinnen Wil Haak, Els Jans, Cobie Mersch en Ria Stegge. Ze heeft Cliff persoonlijk ontmoet, toen hij in september 1977 optrad in het toenmalige Philips Ontspannings Centrum. Ze was toen al negentien jaar fan, na Cliff’s hits Living Doll en Move it!. Zeker nadat ze de eerste editie van het tijdschrift Muziek Parade met een foto van haar idool had bemachtigd.

Look-a-like