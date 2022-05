Danseres geeft in Pand P haar lichaam in handen van de computer

„Het is nogal een uitdaging voor me om de controle uit handen te geven”, erkent Courtney May Robertson vanuit Barcelona. Als danseres bij gezelschappen is ze veel gevraagd. Ze treedt in heel Europa op. Daarnaast maakt ze sinds 2015 eigen voorstellingen.

De meest recente is The Woman Destroyed waarin haar dansbewegingen en haar verplaatsingen over het speelvlak bepaald worden door instructies van een computer. Het is een voorstelling van een uur, die veel vergt van haar concentratie en haar uithoudingsvermogen.

Quote Ik heb geen zeggen­schap over mijn bewegingen, over mijn lichaam Courtney May Robertson

„In The Woman Destroyed komen verschillende thema’s bij elkaar”, zegt Robertson. „Controle, de zelfstandigheid van het lichaam en systemen. Het is een voorstelling waarin ik niet weet wat er gaat gebeuren. Elisa Batti, die verantwoordelijk is voor het geluid, heeft software ontwikkeld die mijn bewegingen bestuurt. Klanken uit haar computer zijn instructies voor bewegingen die ik uitvoer, voor plekken waar ik naartoe ga op het speelvlak.”

Volledig scherm Courtney May Robertson in ‘The Pleasure...’ © Anna van Kooij

„Ik moet reageren op wat ik hoor. Maar de geluiden worden bepaald door een algoritme. Ik weet nooit wat ik ga horen, en kan dus niet voorspellen wat ik moet doen. Ik heb geen zeggenschap over mijn bewegingen, over mijn lichaam, terwijl ik in mijn werk liever alles onder controle heb. Daardoor voel ik me onzeker. Dat gevoel van onzekerheid onderga ik samen met het publiek. Het is iets wat iedereen kent uit de afgelopen periode waarin we ons steeds moesten instellen op nieuwe informatie, nieuwe regels. Die ervaring geef ik gestalte op het podium.”

Verweven met elektronica

De voorstelling toont ook de gevolgen van het feit dat onze levens in toenemende mate verweven zijn met elektronische media. Die bepalen voor een belangrijk deel onze acties. Dat kan zijn in de vorm van navigatiesystemen die ons vertellen hoe we van A naar B moeten reizen. We zijn geneigd om die instructies te volgen, vaak zelfs als we weten dat een andere route beter is. Maar het gaat ook om apps waarmee we berichten uitwisselen. Elk bericht op WhatsApp, Messenger of Twitter moet onmiddellijk bekeken en beantwoord worden. In The Woman Destroyed belichaamt Robertson die interactie tussen lichaam en computer.

‘Fucking mess’

Om nog een beetje vat te hebben op wat ze zelf kan doen, heeft ze rondom het onvoorspelbare middenstuk een omlijsting gecreëerd, waarin ze al haar bewegingen in de hand heeft. Een vaststaand begin en einde dat alles samenbindt. „Wat ik wil laten zien is een poging om overeind te blijven in ongunstige omstandigheden. Het is echt ongelofelijk moeilijk om onverstoorbaar te blijven en het ritme van mijn bewegingen af te stemmen op wat ik naar me toe geworpen krijg. Maar ik moet overtuigd van mezelf blijven, dóór blijven gaan. De pandemie heeft daar een nieuwe lading aan gegeven. Hoe ga je verder, terwijl alles om je heen een ‘fucking mess’ is.”

Dat is te zien in haar dans. Robertson is hoogst geconcentreerd, maar reageert soms toch te laat of met een beweging die niet past bij het geluid dat te horen is. Gaandeweg echter komt ze in verzet. De verbetenheid op haar gezicht maakt plaats voor een glimlach. De mens komt toch als winnaar uit de bus.

‘The Woman Destroyed’ van Courtney May Robertson. Dinsdag 3 Mei in Pand P, Eindhoven. Aanvang 20.30 uur.