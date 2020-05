Dansscholen in de regio wachten niet af en gaan naar buiten, maar dat kan niet altijd: ‘Drama én avontuur’

EINDHOVEN/HELMOND - Binnen dansen? Het lijkt er voorlopig nog niet in te zitten. En dus geven dansscholen in de regio massaal buiten les om de boel overeind te houden. Maar voor sommige danssoorten - zoals buikdansen - is dat geen optie. ,,Het is een drama, maar ook een avontuur.”

Ze maakt langere dagen dan dat ze ooit gedaan heeft in de laatste 25 jaar, maar Wilma Volleman van dansschool Step by Step in Eindhoven beseft dat het nodig is. Afwachten tot de overheid groen licht geeft om weer binnen te dansen is geen optie. Na de lockdown op 15 maart werden al online lessen gegeven en toen de jongste jeugd op 29 april weer mocht sporten, werd buiten meteen een vloer van vinyl ingericht. En vanaf volgende week zijn er weer 44 lessen voor alle 800 klanten van de dansschool. ,,Normaal hebben we vier zalen binnen en één buiten, nu is alles buiten. Dat heeft wat energie gekost”, zegt Volleman, die bijvoorbeeld een Kiss&Ride-zone inrichtte.

Volleman móést ook wel: de huisvestingskosten van het pand aan de Vijfkamplaan lopen door en er zijn 28 leraren in dienst. Die inzet is ook beloond, slechts een klein deel heeft zijn abonnement opgezegd. ,,Het is ontzettend hard werken om overeind te blijven, maar als je dan al die blije gezichten ziet, dan krijg je daar een enorme boost van.” Voor Volleman is het glas immer halfvol, al wil ook zij zo snel mogelijk weer binnen dansen.

‘Dit is desastreus voor de sector’ Dansondernemers Nederland hoopt dat de dansscholen uiterlijk 1 juni en niet op 1 september open kunnen. Binnensportaccommodaties mogen - als er niks geks gebeurt - op 1 juli weer open. Maar dansscholen ook? Dat is vooralsnog onduidelijk. Op 11 mei leverde Dansondernemers Nederland, een samenwerkingsverband van brancheorganisaties en 1.500 dansondernemers, in elk geval een lijvig protocol in bij de regering. Een werkgroep buigt zich daar nu over. ,,We hopen snel reactie te krijgen, het is desastreus voor de sector dat de dansscholen al zo lang dicht zijn”, zegt woordvoerster Neeltje Holland van Laarhoven van Dansondernemers Nederland. Dans valt onder cultuur, maar wordt qua openstelling veelal onder sport geschaard. En dat zorgt voor verwarring: in sommige gemeenten zijn dansscholen al wel weer open, maar veruit het grootste deel is dicht. ,,Het is raar hoe de regelgeving werkt: kinderen tot 12 mogen op de basisschool en bij de opvang wel met elkaar dansen, maar in de dansschool niet.”

‘Nul omzet’

Dat gaat vermoedelijk nog even duren. Dansscholen vallen onder cultuur, maar zijn binnen die sector een uitzondering. Wat betreft de openstelling worden zij onder sport geschoven (streefdatum 1 september) en niet - net als theaters en bioscopen - 1 juni (zie kader). En daar baalt Laetana Laenen van. De eigenaresse van de gelijknamige dansschool in Gestel heeft ‘heel veel verdriet’. Als er niet snel iets gebeurt, vreest ze na 13 jaar de deuren te moeten sluiten. ,,Ik heb nul omzet. Nul”, zegt ze. Normaal verhuurt ze diverse ruimtes in haar pand aan andere ondernemers, maar dat valt ook weg. En buiten lesgeven? Dat ziet ze niet zitten. ,,Ik geef buikdansles, dat doe je niet op straat. Dat vind ik niet prettig en mijn leerlingen (zo'n zestig in totaal, red.) ook niet. Buikdansen is intiem.” Voor disciplines als streetdance - de naam zegt het ook al - is het inderdaad veel makkelijker te regelen.

Volledig scherm Laetana Laenen van dansschool Laetana in Gestel wil zo snel mogelijk weer open. © Privéfoto

Laenen heeft er hoofdpijn van en hoopt per 1 juni weer te mogen starten. Deyonne van Dam, de eigenaresse van DéDé Dance, zou dat ook wel willen, maar beseft dat dat een lastig verhaal wordt. En dus wordt er vanaf 1 juni op alle 32 locaties van DéDé Dance buiten gedanst. Van Luyksgestel tot Beek en Donk tot aan Helmond en Best: het was een hele puzzel om plek te vinden voor de 3.000 leerlingen en 60 docenten. ,,Het was een megaklus. De ene gemeente is de andere niet. Zeker gemeenten die zwaar zijn getroffen door corona, waren sceptisch. Maar het is gelukt”, zegt Van Dam opgelucht. Ook bij haar vielen er eerst tranen, zoiets maakte DéDé in 45 jaar nooit mee, en werd hardop afgevraagd: ‘Hoe komen we hier doorheen?’ ,,Het is een drama, maar inmiddels ook een avontuur.”