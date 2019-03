Dansshow St. Antonius Abt: dansen voor eenheid

De John Travolta's in zwart leren jasjes en de Olivia Newton John's in regenboogrokjes met paardenstaart uit groep 1/2b staan deze donderdag klaar voor een laatste repetitie op basisschool St. Antonius Abt in Acht. De muziek van Grease klinkt uit de boxen. Celine (5) is speciaal door haar vader naar school gebracht om te oefenen. Ze is ziek, maar ze wil geen seconde missen. ,,Ze vindt dit zo leuk, het is ook zo'n belevenis", zegt haar vader.