Dappere Mannen: Eindhovenaar Marty van de Ven wil jonge mannen helpen hun kwetsbaarheid te tonen

Mannen en vrouwen zijn gelijkwaardig. Maar niet gelijk. Dat zegt Marty van de Ven. Hij vindt het belangrijk dat te onderkennen. ,,Mannen hebben vaak een doel voor ogen. Iets dat ze willen bereiken. Vrouwen richten zich meer op harmonie, willen graag de boel bij elkaar houden.” De kunst is die verschillen te erkennen, ze te respecteren, maar ook de ander te respecteren. Dat is niet altijd gemakkelijk. ,,Zeker jonge mannen kunnen daarmee worstelen.”

Van de Ven (55) richtte Dappere Mannen op. Daarmee wil hij hen helpen hun gevoelens te onderkennen, zich daarover te uiten en uiteindelijk hun weg te vinden in relaties. Overigens erkent hij dat het meestal niet zwart-wit is. ,,Mannen hebben ook vrouwelijke eigenschappen en andersom. Het gaat erom dat je jezelf leert kennen.”

Mannenwereld

Van de Ven studeerde natuurkunde. Met zijn House of Technology bouwt hij netwerken waar technische mensen elkaar ontmoeten en zaken kunnen doen. Van oudsher een mannenwereld. Niet altijd mensen die gemakkelijk hun gevoelens uiten. Maar toch geeft hij liever een ander voorbeeld om te vertellen waarmee jonge mannen te kampen kunnen hebben. ,,Een kennis van mij had een vriendin die erachter kwam dat hij vóór haar veel andere relaties had. Zij sprak hem daarop aan en hij vertelde me dat hij daar onzeker van werd. In onze gesprekken werd hij zich bewust dat hij vooral wilde pleasen, voldoen aan de verwachtingen van een ander. Of aan wat hij dénkt dat anderen van hem verwachten.” Uiteindelijk leerde hij onder woorden te brengen hoe hij zichzelf zag en zijn vriendin te vragen dat te respecteren.