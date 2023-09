Daria redde haar buren, maar moest zelf door de brandweer worden ontzet: ‘Het ging zó hard’

Wolf slaat weer toe in omgeving De Groote Heide: was het de gevreesde GW1625m?

HEEZE-LEENDE/SOMEREN/CRANENDONCK - En weer slaat een wolf toe in de omgeving van De Groote Heide. Het slachtoffer was een schaap, dat dood werd gevonden in Heeze. Of de dader de gevreesde wolf ‘GW1625m’ is, die al meer dan honderd schapen doodbeet, blijft nog onduidelijk.