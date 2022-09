Darmkankerpatiënten in training voor hun operatie; het blijkt een gouden greep

Meer stageplek­ken in de operatieka­mer door samenwer­king Catharina Ziekenhuis en Equipe

EINDHOVEN - In de strijd tegen personeelstekorten in de operatiekamers gaan het Catharina Ziekenhuis en Equipe (Velthuis kliniek) vanaf dit schooljaar samen anesthesiemedewerkers opleiden. Ze kunnen nu allemaal een baan krijgen in het ziekenhuis.

4 september