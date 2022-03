Das Oktober Metalfest: bratwursten, lederhosen, headbangen en... Bonnie St. Claire

EINDHOVEN - Een Oktoberfest in maart; het kan allemaal tegenwoordig... Met dank aan corona. Zaterdag is het voor het eerst weer massaal headbangen geblazen in het Klokgebouw in Eindhoven, al dan niet in lederhosen of dirndls, tijdens Das Oktober Metalfest.

Hoe hij de laatste twee jaar heeft beleefd? Tja, hoe zal hij het netjes zeggen, zegt Tjerk Maas, oprichter van Loud Noise in zijn kantoor aan de Wattstraat in Eindhoven. ,,Euh... zwaar kut. Sorry, meer kan ik er niet van maken. Er zijn vier mensen noodgedwongen vertrokken hier op kantoor.”

Het laatste grote evenement van de grootste rockfestivalorganisator van de regio dateert alweer van november 2019; Tributeland in het Klokgebouw. De coronamaatregelen legden sindsdien alles plat. ,,We hebben onze frustratie nog een beetje kunnen botvieren op een tv-station, dat we begonnen zijn op Loudnoise.tv, Metal Inside.”

Maar er gloort licht aan de rock-'n-rollhorizon. Zaterdag kan er in het Klokgebouw namelijk eindelijk weer geheadbangd en gefeest worden bij de tweede editie van Das Oktober Metalfest, het eerste grote rockfestival in de regio, dat eigenlijk op 2 oktober vorig jaar zou plaatsvinden. ,,We hebben er ongelooflijk veel zin in.”

4000 man

Vierduizend man publiek is welkom, maar of die ook gaan komen is zeer de vraag. Voor Das Oktober Metalfest geldt nog net de Testen voor Toegangregel, die volgende week wordt afgeschaft. Maas: ,,Balen natuurlijk, het is een extra drempel. We hadden gehoopt dat die regel net afgeschaft was, maar om het zo makkelijk mogelijk te maken is er een spoedtestgelegenheid ingericht bij het Klokgebouw (locatie Ketelhuisplein). Je kunt een afspraak maken, op tijd komen is niet nodig. Ook verkopen we nog kaarten aan de deur.”

Quote We kijken graag buiten de gebaande metalpaden. We houden wel van een lolletje, net als veel andere metalfans Tjerk Maas, organisator

Er zijn in elk geval al genoeg kaarten verkocht om een leuk feestje te vieren, zegt Maas. Das Oktober Metalfest is niet zomaar een metalfeestje, maar geheel in Beierse Oktoberfestsferen, een concept dat Loud Noise bedacht, en dat nu ook in België navolging vindt. ,,We kijken graag buiten de gebaande metalpaden. We houden wel van een lolletje, net als veel andere metalfans.”

Volledig scherm Het Zuid-Hollandse Pene Corrida speelt metalversies van bekende hits. © Persfoto

Het muzikale criterium voor Das Oktober Metalfest, volgens Maas: ,,Je moet er met je vuist in de lucht op kunnen headbangen, met in je andere hand een flinke pot bier.”

Dat kan bijvoorbeeld op de Finse en Noorse feestfolkmetal van Korpiklaani en TrollfesT, de satirische Italiaanse hardrockband Nanowar Of Steel en de Teutoonse oerrockers van Destruction. De laatste speelt keiharde trashmetal. ,,Gewoon gas geven en bier drinken, zeg maar.”

Quote Je zult ervan staan te kijken hoeveel metalheads de liedjes van Bonnie St. Claire staan mee te zingen Tjerk Maas, organisator

Skullpulls

Aan lange tafels kan in verschillende hallen bier gedronken worden uit skullpuls: een enorm glas waar een liter in kan dat je krijgt bij binnenkomst. ,,Scheelt een flinke slok op een borrel voor het barpersoneel.” Natuurlijk is er ook ruimte vrijgelaten voor de moshpits, de plek waar tegen elkaar aan gebeukt kan worden.

Er is meer dan metal alleen: in de speciale Bratwursthalle zijn er optredens van schlagerzanger Dieter Koblenz, festivalhit Mambo Kurt (een Duitser op een elektronisch orgel) en jawel, zangeres Bonnie St. Claire. ,,Je zult ervan staan te kijken hoeveel metalheads die liedjes van haar staan mee te zingen.”

Voor Das Oktober Metalfest geldt officieel geen dresscode. ,,Maar op de eerste editie hadden genoeg gasten zich verkleed. Zo van, ik ga naar een Oktoberfest, en hoppa, ik doe mijn lederhosen of dirndl aan en ga de polonaise lopen. Er komen natuurlijk ook gewoon mensen om te Oktoberfeesten, die hebben soms helemaal niks met metal. Krijgen ze er toch gratis goeie muziek bij, haha.”