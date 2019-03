Erop: Duncan Laurence

Hij hoeft in Israël alleen nog maar even zijn liedje te zingen. Maar dat de winst van het Eurovisie Songfestival gaat naar Duncan Laurence lijkt onbetwist. De bookmakers bestempelen Laurence als torenhoge favoriet, Gerard Joling voorspelt een zekere ‘top-drie‘ en Emma Wortelboer, die namens Nederland de punten uitdeelt, denkt aan eindwinst. En dan maakte Laurence afgelopen week nog bekend dat zijn nummer Arcade op YouTube meer dan 1 miljoen keer is bekeken, dezelfde klinkende cijfers behaalt hij op Spotify. Eindelijk gaan ‘we‘ weer voor de hoogste graal. Veertig jaar teerde Nederland op Ding-a-dong, een nummer dat nu nog niet eens het foute uur van Q-music haalt. Het moet gezegd: Arcade is stilistisch en muzikaal van hoog niveau. Europa - in Songfestival-begrippen hoort daar zelfs Australië bij - gaat ondersteboven zijn van zoveel klasse. In Frankrijk en Duitsland vragen zich af of Duncan Laurence wel echt de afvaardiging van ons land is, omdat Nederland tot voor kort niet verder kwam dan liedjes die nog niet eens bij de lokale carnavalsconcoursen zouden winnen. Denk aan Sieneke of De Toppers. Als die twijfel eenmaal weg is, klinkt vanuit Parijs onverbiddelijk: Pays-Bas, douze points!