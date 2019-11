Dat is schrikken: vleermuis houdt winterslaap in winterjas van Eindhovense

Er bleek een laatvlieger in de winterjas te slapen, zo meldt de Dierenambulance Brabant Zuid-Oost. Een vleermuis. Het is vrij normaal dat vleermuizen een warm plekje zoeken voor hun winterslaap. Daarvoor kiezen ze soms ook een zolder uit. Maar volgens de Dierenambulance lijkt er hier toch sprake van een bijzondere situatie. Het beestje was magerder dan een normale laatvlieger. Mogelijk is hij verdwaald of opgesloten geweest.