‘Dat je moeder huilt, dat vergeet je niet’

Trots zitten Silvan Trienekens, Tyche Rebel, Pim Steeneker, Bayan Alrawi, Sammie Olthuis en Lucas Thoonen op de eerste rij, aan de rand van het Middeleeuws Plein in het preHistorisch Dorp. Achter hen drie van de ouderen die door hen zijn geïnterviewd en andere genodigden.

Het hakenkruis in een tuin in het Witte Dorp

Eén voor één roept wethouder Rik Thijs hen als ‘erfgoeddrager’ naar voren en vraagt wat hen het meest is bijgebleven van de gesprekken die ze hadden voor het project ‘Oorlog in mijn Buurt‘. ,,Het hakenkruis dat de Duitsers in een voortuin van een huis in het Witte Dorp hadden aangelegd, met zwarte kiezels”, antwoordt Pim.

Hij heeft Nel Machiels geïnterviewd. Zelf is ze ook uitgenodigd voor de ceremonie. Ze was elf jaar toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak. ,,Mijn vader was als brigadecommandant vierenhalf jaar weg van huis om vluchtelingen te helpen”, vertelt ze aan Thijs. ..Wij waren ondergebracht in het Witte Dorp, waar de Duitsers veel huizen hadden gevorderd. Inderdaad zag ik daar een hakenkruis. Dat is me nog lang bijgebleven.”

Quote De ouderen vertelden over de bombarde­men­ten op de stad, maar ook over baldadig­heid tegen de Duitse soldaten

Het project ‘Oorlog in mijn Buurt’ is een oorspronkelijk Amsterdams initiatief, dat na een aantal jaren in veel steden wordt uitgevoerd. Leerlingen uit de bovenbouw van het basisonderwijs interviewen ouderen over hun oorlogservaringen. Dat heeft bijzondere gesprekken opgeleverd. Want veel van de ouderen waren destijds van dezelfde leeftijd. Ze vertelden over de bombardementen op de stad, maar ook over baldadigheid tegen de Duitse soldaten.

Ton van Hugten was nog een peuter in mei 1940. Hij herinnert zich dat zijn moeder bovenop hem ging liggen bij het horen van de aankomende bommenwerpers. ,,Om mij te beschermen. Maar ze huilde ook. Dat vergeet je niet, dat je moeder huilt”, zegt hij, de kinderen aankijkend.

Quote Ik heb de verhalen al aan mijn ouders verteld en aan de rest van de familie. En ik zal het blijven doen. Om mensen die het ergste hebben meegemaakt, te blijven herdenken Silvan Trienekens

Silvan ontmoette Nel Machiels in het Oude Raadhuis in Tongelre. Ze vertelde hem over een buurjongen die bij een bombardement zwaargewond raakte. Net als de andere vier heeft hij de wethouder plechtig beloofd de verhalen verder te vertellen, opdat ze niet vergeten worden. ,,Ik heb ze al aan mijn ouders verteld en aan de rest van de familie. En ik zal het blijven doen. Om mensen die het ergste hebben meegemaakt, te blijven herdenken.”

In soortgelijke bijeenkomsten worden ook andere scholieren gehuldigd voor hun bijdrage aan ‘Oorlog in mijn Buurt’.

Projectleider Ingrid van Zummeren van ‘Oorlog in mijn Buurt’ gaat een soortgelijk project starten: Koloniale Sporen in mijn Buurt. Ze komt graag in contact met Eindhovenaren met wortels in Suriname, de Antillen of Indonesië die bereid zijn met scholieren in gesprek te gaan. Meer informatie via e-mail: ivz@3rdeye.nl.