Datingavond voor internationale kenniswerkers in Eindhoven, maar ze moeten eerst leren flirten

Politie­macht voorkwam zaterdag ellende in Eindhoven­se binnenstad

1 december EINDHOVEN - Het was een demonstratie van enkele tientallen mensen tegen Zwarte Piet maar het leek afgelopen zaterdagmiddag in de Eindhovense binnenstad een risicowedstrijd van PSV. Politiewagens, ME-busjes, politie te paard, surveillerende agenten en - min of meer - onherkenbare aanhoudingseenheden; het was alsof Ajax op bezoek kwam voor de allesbeslissende wedstrijd van het seizoen. Zeker twintig mogelijke tegendemonstranten moesten in opdracht van de politie de binnenstad verlaten.